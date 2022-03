Tante notizie di mercato in casa Juventus, a poche ore dal fischio d’inizio della semifinale contro la Fiorentina

Nonostante le incertezze delle ultime ore su un suo impiego o meno, Dusan Vlahovic dovrebbe con ogni probabilità partire dal primo minuto nella sfida di questa sera in Coppa Italia tra la sua Juventus e l’ex Fiorentina. Il calciatore avrebbe difatti rassicurato Allegri, comprensibilmente preoccupato dall’accoglienza che il Franchi riserverà al ragazzo.

Come spiegato in diretta sulla CMIT TV da Alberto Mauro, giornalista de ‘Il Messaggero’, Vlahovic dovrebbe partire dall’inizio: “Allegri ha provato il 3-5-2 e potrebbe rispolverarlo, Aké è in vantaggio su Cuadrado. Il secondo ballottaggio è tra Morata e Kean. Gioca Vlahovic, al suo fianco Kean è in leggero vantaggio su Morata. In difesa pochissimi uomini a disposizione, c’è Bonucci convocato ma a mezzo servizio. Ci saranno De Ligt, Danilo e De Sciglio, con Perin in porta”.

Non solo Aké tra i tanti giovani in rampa di lancio in casa Juventus, perché altri talenti sono già nei radar di Max Allegri come raccontato da Mauro: “Se dovessi puntare 10 euro lo farei su Miretti, tutti mi dicono che ha un grande futuro. MI dicono che abbia testa, gamba e visione. Si sta costruendo un grande percorso, è un giocatore in odore di prima squadra, sul lungo periodo è quello che può emergere”.

Nonostante il grande stato di forma, il giornalista non vede i bianconeri tra i contendenti allo scudetto: “Lo dico con grande sincerità, secondo me no. La suggestione scudetto c’è, la Juve sta facendo una grandissima rimonta. Ma per esperienza è complicatissimo, quasi impossibile che possa ambire allo scudetto, perché ne ha tre lì davanti. Riduce le possibilità ad una percentuale bassissima. Ma si può ragionare partita dopo partita, questo deve essere il cammino della Juventus. La distanza sulle prime delle classe è dettata delle prime sciagurate giornate, nelle quali Allegri non conosceva benissimo la sua squadra”.

Calciomercato Juventus, Mauro: “Zaniolo è l’obiettivo primario, apertura Dybala”

Una squadra che, oltre ad essersi rinforzata a gennaio con Vlahovic e Zakaria, sta già studiando i colpi per il futuro: “A centrocampo c’è l’esigenza, in difesa solo se va via De Ligt. Chiaro che devi fare considerazioni sul medio-lungo periodo per via di Bonucci e Chiellini. Se De Ligt dovesse andare via, ci sarebbe la necessità di intervenire, altrimenti puoi puntellare con una buona riserva. A centrocampo la necessità c’è, ha bisogno di un salto di qualità E’ stato fatto in attacco con Vlahovic, in difesa qualche anno fa con De Ligt, manca a centrocampo. I nomi son quelli di Zaniolo e Milinkovic-Savic, serve un giocatore che arrivi e faccia il titolare. Credo che la Juventus abbia individuato Zaniolo come obiettivo primario”.

Sul fronte rinnovi, Alberto Mauro ha segnalato piccoli spiragli di un’apertura da parte di Dybala alla Juventus: “Sembra di essere sulle montagne russe, la situazione è in divenire. Al momento da quanto abbiamo capito Dybala si sta facendo una ragione del fatto che il suo stipendio verrà ridimensionato. O accetta un rinnovo al ribasso della Juventus, o non se ne fa niente. Dagli 8+2 si va ai 7 di parte fissa più bonus. Si tratterà solo sui bonus, la parte fissa non è negoziabile. Al momento offerte concrete da altri club suol suo tavolo non ne sono arrivate. La sensazione, ma che magari può essere ribaltata nei prossimi giorni, è che il giocatore si stia convincendo ad accettare l’offerta al ribasso”.

Infine, la previsione del cronista sulla prestazione di Vlahovic: “Se ci fosse un calcio di rigore lo tirerebbe? Secondo me sì. Facendo due calcoli, mancano Dybala e Bonucci, lo batterebbe lui. Comunque sì, ha sempre qualche chance di segnare. La sensazione è che non esulterà in quel caso, è rimasto attaccato alla Fiorentina per l’opportunità che gli ha concesso”.