Balotelli sicuro: “Messi e Ronaldo? Non invidio nulla”

Mario Balotelli si è raccontato tra passato e obiettivi futuri e parla con certezza: “Come qualità calcistiche non ho nulla da invidiare a Messi e Ronaldo”

Ha scelto la Turchia e l’Adana Demirspor per provare a rilanciarsi. Mario Balotelli ha fino ad ora segnato 11 gol in 24 gare stagionali che lo hanno portato anche a rientrare nel giro della Nazionale. Il ct azzurro Roberto Mancini, per ovviare i problemi in attacco, ha pensato anche al centravanti classe 1990, che è stato convocato in occasione dello stage che si è svolto a Coverciano a fine gennaio.

Il sogno dell’attaccante è quello di ritornare ad indossare la maglia azzurra e Mancini è certamente l’unico che può provare a dargli un’ultima occasione. Nel frattempo però Supermario intervistato dal ‘The Athletic’, è tornato a ripercorrere la sua carriera, scomodando illustri paragoni. “Lasciare il Manchester City penso sia stato il mio errore più grande. Quando sono andato via ho giocato bene per un anno e mezzo al Milan, poi ho avuto dei problemi. Ora che sono più maturo, capisco che non avrei dovuto lasciare Manchester in quel momento. In quegli anni sono sempre migliorato e se avessi avuto la mentalità che ho adesso, probabilmente avrei potuto vincere il Pallone d’Oro”.

Balotelli: “Inarrivabili Messi e Ronaldo, ma non invidio nulla”

Nel corso dell’intervista, Balotelli, che è stato recentemente accostato anche alla Juventus, ha parlato anche di Messi e Ronaldo: “Ho perso alcune occasioni per essere al loro livello. Sono sicuro al 100%, però, di avere la stessa loro qualità. Al giorno d’oggi non posso dire di essere bravo come Ronaldo, perché nessuno può paragonarsi a lui e a Messi. Quanti Palloni d’Oro ha vinto Ronaldo? Cinque? Se però parliamo solo di qualità calcistica, allora ad essere onesto non invidio nulla”.

L’obiettivo però resta appunto la Nazionale: “Voglio solo tornare in Nazionale: gli ultimi due anni non sono stati facili per me, tra Brescia e Monza, ho avuto anche qualche infortunio. Sto lavorando al massimo per farmi trovare pronto, spero di essere convocato per gli spareggi. I miei obiettivi sono tornare in Nazionale per aiutare nel portare l’Italia ai Mondiali e arrivare tra i primi tre classificati con l’Adana Demirspor. Non sarà facile, ma vogliamo provarci”.