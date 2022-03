Guerra Russia-Ucraina, i Mondiali maschili di volley cambiano sede

Volley, cambiano sede i Mondiali maschili che si dovevano giocare in Russia: ufficiali anche le sospensioni per Russia e Bielorussia

Continuano ad arrivare nel mondo dello sport le conseguenze a seguito dell’attacco russo in Ucraina. Calcio, pallacanestro, rugby, sci ed ora anche la pallavolo. L’annuncio è ormai ufficiale: i mondiali maschili di volley che si dovevano disputare in estate in Russia dal 26 agosto all’11 settembre, vedranno cambiare la sede e le proprie date.

La Federazione Internazionale volley (Fivb) ha ufficializzato che la Russia non sarà la sede dei prossimi Mondiali di pallavolo maschili. La decisione è stata presa dal board della Fivb “perché naturalmente non esistono più i presupposti per l’organizzazione del torneo”. Si cercherà dunque una nuova sede e l’Italia, che ha ospitato l’evento quattro anni fa insieme alla Bulgaria e che ospiterà gli Europei 2023, potrebbe essere interessata.

Oltre che una nuova sede, si dovrà però cercare anche al 24esima partecipante del torneo. Perché la Fivb, in una nota congiunta con la Cev, ha estromesso Russia e Bielorussia dalle competizioni internazionali. I due organismi hanno comunicato il divieto di partecipazione che riguarda squadre nazionali, club, ma anche officials, atleti di pallavolo, beach volley e snow volley. La Cev ha inoltre sospeso tutti i rappresentanti dei due paesi dai loro rispettivi incarichi nell’ambito dell’attività della Confederazione Europea.