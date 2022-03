CMIT TV | Speciale Coppa Italia: SEGUI la DIRETTA!

Nuovo appuntamento su CMIT TV per lo Speciale Coppa Italia per il derby Milan-Inter: tutto in diretta dalle 17 alle 20

Nuovo appuntamento su CMIT TV, come sempre in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it, per lo speciale Coppa Italia: tutto sul derby di questa sera tra Inter e Milan. Inoltre, affronteremo anche tutti i temi del momento, con uno sguardo sul prossimo turno di Serie A senza perdere di vista il calciomercato.

Conducono Fabio Tarantino e Riccardo Meloni, affiancati dalla redazione di Calciomercato.it. Come ospiti ci saranno Daniele Vitiello di ‘FcInter1908’, Roberto Perrone del ‘Corriere dello Sport’, Giorgio Kudinov della ‘Gazzetta dello Sport’ e Beatrice Sarti di ‘Radio Rossonera’.