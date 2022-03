CMIT TV | Kudinov: “Complimenti all’Atalanta per la gestione Malinovskyi-Miranchuk”

Nella serata di CMIT TV è intervenuto anche Giorgio Kudinov della ‘Gazzetta dello Sport’ con cui abbiamo fatto il punto della situazione

I conflitti che riguardano da vicino Russia e Ucraina continuano a tenere banco sulle prime pagine di tutto il mondo. Un evento che sta scuotendo il pianeta e che sta avendo inevitabili conseguenze anche nel mondo del calcio e dello sport in generale. Di questo abbiamo parlato a CMIT TV in diretta su Twitch con Giorgio Kudinov de ‘La Gazzetta dello Sport’: “È un momento molto doloroso. Mi auguro finisca presto il calvario per il bene di tutti, soprattutto i civili. Le vite umane vanno oltre ogni altra cosa. Nazionale russa? Abito in Italia e certe cose le avevo capite prima che accadessero, erano scritte. Quando è cominciato tutto ero convinto che come minimo club e nazionale russa non avrebbero giocato. Ovvio che il ct sia rammaricato. Chiaro che dispiaccia. Lo spareggio sarebbe stato contro la Polonia: in questo momento in cui si vedono umori contro la Russia come avrebbero potuto giocare a pallone questi ragazzi qua? Il discorso emotivo è una cosa ma il discorso tecnico pratico è un altro. Non sarebbe stato possibile in ogni caso. C’è amarezza, è doloroso”.

MALINOVSKY-MRANCHUK – “Io farei i complimenti all’Atalanta perchè sono riusciti a gestire una situazione di convivenza tra Malinovskyi e Miranchuk, che hanno anche un bel rapporto. Miranchuk è molto introverso, ovvio che soffra, non può non essere turbato, avendo anche Ruslan di fianco. Ha il fratello gemello in Russia. Dopotutto i calciatori sono come bambini lontano da casa. Devo dire di essere orgoglioso di Miranchuk per ciò che ha fatto ieri, ha fatto vedere che ci tiene al suo lavoro ma in questo momento ci sono cose più importanti del pallone”.

NAZIONALE – “Nei Mondiali in Russia avevamo una squadra mediocre che si è fermata ad un calcio di rigore dalla semifinale. Lì siamo andati oltre. Per gli spareggi che avremmo dovuto fare, il livello è talmente mediocre che se fossimo andati al Mondiale sarebbe stato un miracolo. Avevamo solo il vantaggio delle gare in casa. Contro la Polonia è difficile. Ci sarebbe stato spiraglio giocando in casa”.

FUGA DALLA RUSSIA – “A livello psicologico non possono che fare un pensierino su cosa fare. Oggi è andato via in giornata il tecnico della Lokomotiv Mosca, è già in Germania. L’allenatore della Dinamo Mosca ha invece detto che rimane. Chiaro che i pochi giocatori ucraini che c’erano non giocheranno. Qualche giorno fa Szczesny aveva detto che non avrebbe mai giocato. Ognuno ha le sue opinioni, però nella nazionale polacca ci sono 4/5 giocatori che giocano il campionato russo. Ognuno deve scegliere il suo destino. I calciatori non solo politici o diplomatici. Nel basket gli stranieri sono andati via tutti in un paio di giorni. Nel calcio per ora è andato via un brasiliano della Lokomotiv. Visto che non ci saranno più spareggi proveranno a finire quanto prima possibile il campionato per far andar via tutti e non metterli in difficoltà. È una situazione assurda. Se non tornano cosa fai, rescindi? Una roba mai vista e si vive giorno per giorno. I club russi devono comprare altri stranieri? Nessuno lo sa”.

REAZIONI – “Ogni paese i suoi modi di fare nel bene e nel male. Naturale che la federcalcio russa abbia detto che non sia una cosa giusta. Hanno fatto anche un esposto. Ovvio che dalle federazioni più esposte ce lo si aspettasse. Ora il problema è che deve finire la guerra perchè nessuno ragiona. Sembra che in Russia non si vedranno più partite di NHL, Champions League ed anche Serie A perchè chi ha in mano i diritti vorrebbe toglierli ai tifosi russi. Tacciano le bombe e poi se ne parla”.

CHELSEA – “Mi aspetto che anche Abramovich possa dare la sua mano. Ben venga. Se lascia per portare la pace ben venga, che ne venda 10 di squadre”.