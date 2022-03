Niente Pogba, svolta Juventus: 30 milioni per il nuovo centrocampista

30 milioni per il centrocampista. La Juventus è pronta a piazzare il super colpo per rafforzare ancor di più la sua mediana. Il punto

La Juventus è stata indubbiamente la protagonista indiscussa dell’ultimo calciomercato invernale. I bianconeri hanno fatto esultare i propri tifosi con il super colpo di Dusan Vlahovic, al quale si è aggiunto anche Zakaria.

La società torinese, inoltre, è stata brava, anche, a piazzare i calciatori in esubero, come Ramsey, Kulusevski e Bentancur. La Juventus non ha alcuna intenzione di fermarsi e in estate programmi altri nuovi acquisti.

L’idea è quella di prendere almeno un calciatore per ruolo. In difesa, chiaramente, il solo Gatti non può bastare, soprattutto se dovesse davvero partire de Ligt.

In attacco molto dipenderà dal futuro di Paulo Dybala e Alvaro Morata. Entrambi sono in bilico: per l’argentino si sta continuando a trattare ma la firma sul rinnovo non è ancora arrivata. Per lo spagnolo, invece, si deve ancora decidere se riscattarlo dall’Atletico Madrid o no. Le ultime prestazioni stanno facendo guadagnare terreno al calciatore.

Calciomercato Juventus, contatti per Gravenberch

Certamente arrivare anche un centrocampista. L’idea della Juventus è quella di acquistare un terzo calciatore da poter affiancare a Manuel Locatelli e Zakaria.

Si guarda all’estero. Il nome che scalda i tifosi è chiaramente quello di Paulo Pogba. Il francese va in scadenza di contratto a giugno. Contratto che non verrà rinnovato ma la concorrenza è davvero importante, con Real Madrid e Psg pronte a mettere sul piatto tanti soldi, più dei bianconeri.

Ecco perché per Massimiliano Allegri potrebbe esserci un altro centrocampista. Dalla Spagna rilanciano l’idea Ryan Gravenberch. Il 19enne olandese è nell’agenda di mezza Europa, essendo seguito anche da Bayern Monaco, Real, Manchester City, United e Barcellona.

La Juventus – secondo quanto riportato da TodoFichaje – avrebbe già avuto i primi contatti con l‘Ajax: per strappare il giocatore agli olandesi serve una somma vicina ai 30 milioni di euro. La volontà del club italiano, che ha ottimi rapporti con Mino Raiola, sarebbe quella di chiudere per Gravenberch.