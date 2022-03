Juventus e lo staff di Allegri | “A fine anno tirano una linea”

La Juventus in estate ha scelto di tornare da Allegri, e dal suo staff, non tutti sono convinti fino ad ora: “A fine stagione tirano la linea”

Tornare è sempre un rischio, specialmente dove hai lasciato un’impronta forte come fatto da Massimiliano Allegri a Torino: nella sua prima avventura, lunga cinque anni, i trofei vinti sono stati parecchi.

In estate la scelta della Juventus, un po’ in contraddizione con la filosofia del ‘Live ahead’, è stata quella di riaffidare la panchina al tecnico livornese. Per scoprire se la società piemontese ha avuto ragione bisognerà attendere i prossimi mesi, a marzo i bianconeri sono quarti in campionato, in semifinale di Coppa Italia e hanno la possibilità di andare ai quarti di finale di Champions League con una vittoria sul Villarreal. Oltre al lavoro di Allegri, però, verrà giudicato anche quello del suo staff: in questo caso, qualche dubbio aleggia intorno agli uomini del tecnico livornese.

Juventus, troppi infortuni | Damascelli sullo staff di Allegri: “A fine anno tireranno una linea”

Uno degli aspetti che la società piemontese deve valutare con maggiore attenzione sono i tanti infortuni muscolari che stanno colpendo i giocatori della Juventus. L’ultimo in ordine di tempo è Denis Zakaria che, dopo i controlli al J-Medical, dovrà stare fuori per almeno venti giorni. Ma anche lo stesso Paulo Dybala è ancora alla prese con noie muscolari e difficilmente sarà presente per la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Ai microfoni di ‘Radio Radio’, Tony Damascelli ha commentato in questo modo l’emergenza infortuni dei bianconeri: “Alla Juve ci sono troppi infortuni, secondo me a fine stagione tirano la linea”. Un’analisi tranciante che, poi, scende nei dettagli: “Zakaria è appena arrivato dal campionato tedesco e alla terza partita si infortuna per un mese. Qui c’è un responsabile, Folletti è il responsabile della preparazione. Come ci sono responsabilità di mercato, finanziare, ci sono anche responsabilità atletiche. In una squadra già piena di infortuni, bisogna darsi una regolata”. I dubbi sullo staff di Massimiliano Allegri permangono e potrebbero portare a dei colpi di scena al termine della stagione.