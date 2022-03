Calciomercato Juventus, bomba de Ligt: “In tre mesi cambia tutto”

Calciomercato Juventus, arrivano le dichiarazioni di de Ligt in merito al suo futuro: gli scenari per l’olandese

Nella risalita in classifica della Juventus delle ultime settimane, c’è del merito nei nuovi innesti di Vlahovic e Zakaria, arrivati dal mercato, ma anche in una ritrovata solidità difensiva. Vale a dire, ciò che ha sempre caratterizzato le annate migliori dei bianconeri.

E’ vero, sono arrivate le due reti subite contro l’Empoli, e qualche giornata fa ne sono state incassate tre dalla Roma, ma dopo l’undicesima giornata, quando ci fu la sconfitta di Verona, in sedici gare di campionato la Juventus ha subito in tutto appena dieci gol, ritrovando dunque livelli quasi di eccellenza. E’ diventato finalmente protagonista Matthijs de Ligt, che dopo una lunga serie di alti e bassi sembra prendersi il ruolo per cui era stato acquistato dall’Ajax, quello di pilastro difensivo a tutto tondo. Una crescita esponenziale quella dell’olandese, su cui però aleggia lo spettro di un possibile addio a fine stagione, dopo le dichiarazioni, più che possibiliste, su una partenza, da parte di Mino Raiola, il suo agente, qualche tempo fa. A fare chiarezza ci pensa lui stesso, in una intervista alla tv olandese nel programma ‘Rondo’ su ‘Ziggo Sport’.

Calciomercato Juventus, de Ligt: “Raiola? Possono cambiare tante cose”

Sul suo futuro, una frase in particolare pare aprire a tutte le possibilità. “Ciò che Mino ha detto, è stato in inverno – ha spiegato – In tre mesi possono cambiare tante cose…Al momento sono completamente concentrato su questa stagione. Mi diverto molto qui e sto imparando qualcosa di più ogni settimana”. La sua importanza cresce, con gli infortuni di Bonucci e Chiellini: “Vedo che il club mi da’ sempre più responsabilità, c’è pressione, ma la cosa mi piace, mi accorgo che posso assumere un ruolo importante”. Su Vlahovic e sull’addio di Cristiano Ronaldo: “Perdere un giocatore da 30 gol ha pesato, era tardi a fine estate per prendere subito uno come Vlahovic. C’era bisogno di un attaccante come lui, mi sono accorto subito di quanto fosse forte quando ci ho giocato contro”.