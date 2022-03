Bologna, UFFICIALE: un positivo al Covid

Bologna, comunicato ufficiale da parte del club rossoblù: rilevata una positività al Covid in un elemento del gruppo squadra

L’incubo Covid non si ferma. I casi sono certamente in calo, ma anche i club di Serie A devono continuare a fare i conti con le varie positività. In particolare è il Bologna ora a dover fronteggiare una positività al Coronavirus. Il club rossoblù ha infatti comunicato che un componente del gruppo squadra è risultato positivo. Un guaio in vista dunque per il tecnico felsineo Sinisa Mihajlovic.

La società non ha reso noto il nome del positivo. Questo il comunicato del club:

“Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al Covid-19 di un elemento appartenente al gruppo squadra, già posto in isolamento domiciliare dopo che, come da protocollo, sono state avvertite le autorità sanitarie locali”