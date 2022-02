Diventa ufficiale l’esclusione di tutte le squadre russe, sia nazionali che club, da competizioni organizzate da FIFA e UEFA

Come anticipato nel pomeriggio, la Fifa ha deciso ufficialmente di escludere dai playoff dei prossimi Mondiali di Qatar 2022 la Russia, come gesto di condanna a qualsiasi forma di guerra e di solidarietà verso l’Ucraina.

Come si apprende dalla nota ufficiale diffusa pochi minuti fa, non solo la Russia non potrà prendere parte ai playoff di fine marzo validi per l’accesso ai Mondiali di Qatar 2022, ma tutte le nazionali russe – comprese quelle femminili e giovanili – non potranno partecipare ad alcun torneo della Fifa sino a nuova comunicazione. Una scelta che, come ci si aspettava, è stata totalmente condivisa anche dall’Uefa, la quale parallelamente ha sottoscritto il documento diffuso dalla federazione presieduta da Gianni Infantino, sancendo l’esclusione ufficiale di tutti i club russi dalle proprie coppe.

Ufficiale, Fifa e Uefa escludono nazionali e club da tornei internazionali

Questo il comunicato firmato da Fifa e Uefa: “A seguito delle decisioni iniziali adottate dal Consiglio FIFA e dal Comitato Esecutivo UEFA, che prevedevano l’adozione di misure aggiuntive, la FIFA e la UEFA hanno deciso oggi insieme che tutte le squadre russe, siano esse rappresentative nazionali o squadre di club, saranno sospese dalla partecipazione a entrambe le competizioni FIFA e UEFA fino a nuovo avviso. Queste decisioni sono state adottate oggi dall’Ufficio di presidenza del Consiglio FIFA e dal Comitato Esecutivo della UEFA, rispettivamente i massimi organi decisionali di entrambe le istituzioni su questioni così urgenti. Il calcio è pienamente unito qui e in piena solidarietà con tutte le persone colpite in Ucraina. Entrambi i Presidenti sperano che la situazione in Ucraina migliori in modo significativo e rapido in modo che il calcio possa nuovamente essere un vettore di unità e pace tra i popoli”.