Topps lancia Match Attax: montepremi di 65mila dollari

Topps, azienda leader nel settore del trading cards e dei collezionabili, organizzerà 18 tornei in soli 6 mesi, in partnership con Battlefy

Topps lancia una nuova serie di giochi competitivi per l’applicazione Topps Match Attax. Con un montepremi totale superiore ai $65.000, l’azienda leader nel settore del trading cards e dei collezionabili organizzerà 18 tornei in soli 6 mesi, in partnership con Battlefy, la nota piattaforma che ospita moltissimi tornei di eSports.

Come recita la nota ufficiale di Topps, “la competizione ha ufficialmente preso il via nel mese di febbraio e culminerà nelle World Finals di giugno: i fan avranno la possibilità di sfidarsi per premi in-app e in contanti ai Campionati Mondiali Topps Match Attax 2022. (…) Gli utenti dell’App Match Attax potranno effettuare una pre-registrazione al torneo sul portale di Battlefy, prima di entrare nell’applicazione e competere contro fan provenienti da tutto il mondo in un torneo ad eliminazione diretta, che incoronerà il vincitore. La competizione è aperta a tutti, principianti ed esperti, con diverse fasce di premi disponibili per tutti i format del torneo, incluse le exhibition series. In totale, saranno 18 i tornei previsti per le 3 macro aree – America, EMEA e APAC“.