Club russi fuori dalle coppe | Lo Spartak non ci sta: “E’ sconvolgente”

Arriva il comunicato ufficiale da parte dello Spartak Mosca, contro la decisione della UEFA e della FIFA di escludere il club

Nel pomeriggio è arrivata la notizia delle esclusioni della Russia e dei club russi da tutte le competizioni. Una decisione da parte di Fifa e Uefa, che arriva, chiaramente in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

La Nazionale, dunque, non prenderà parte ai playoff dei Mondiali di Qatar 2022. Esclusione anche per lo Spartak Mosca, che aveva vinto il proprio girone di Europa League, e che avrebbe dovuto affrontare il Lipsia agli Ottavi di finale.

Un’esclusione che chiaramente non fa per nulla piacere al club della capitale, che con un comunicato, ha manifestato il proprio disappunto:

“La recente decisione presa da UEFA e FIFA, sebbene attesa, è estremamente sconvolgente – si legge sul sito ufficiale dello Spartak – Purtroppo gli sforzi che il nostro club ha fatto in Europa League sono stati vanificati per ragioni che esulano dall’ambito sportivo.

Lo Spartak ha milioni di fan non solo in Russia, ma in tutto il mondo. I nostri successi e fallimenti uniscono persone provenienti da dozzine di paesi diversi. Crediamo che lo sport, anche nei momenti più difficili, debba puntare a costruire ponti, e non a bruciarli. Siamo costretti a obbedire a una decisione con cui non siamo d’accordo”.