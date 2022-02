Mondiali Qatar 2022, come cambiano i playoff con l’esclusione della Russia

Non è ancora ufficiale, ma la FIFA starebbe pensando di estromettere del tutto la Russia dai playoff dei Mondiali di Qatar 2022

Sono ore decisive quelle in corso, non solo perché finalmente Russia e Ucraina hanno dato il via ai negoziati per cercare di arrivare ad un accordo di pace, ma anche perché sul fronte sportivo sono arrivate scelte forti e richieste a gran voce dalle altre nazioni.

Questa mattina, ad esempio, il CIO (Comitato Olimpico Internazionale), aveva alle varie federazioni di procedere all’esclusione di atleti provenienti da Russia e Bielorussia da competizioni internazionali. Solo pochi minuti fa, invece, sono fuoriuscite delle indiscrezioni secondo cui anche la FIFA si sarebbe convinta ad inasprire le sanzioni nei confronti della federazione russa. Nello specifico, pare proprio che Infantino stia per rendere ufficiale l’esclusione della Russia dal prossimo Mondiale di Qatar 2022, decretando dunque l’estromissione della nazionale russa dai playoff europei in programma a fine marzo. Qualora la notizia venisse confermata nelle prossime ore, come cambierebbe la composizione del Gruppo B, nel quale tutt’ora appare proprio il nome della Russia?

Mondiali Qatar 2022, come cambia il Gruppo B senza la Russia

Anche in questo caso non sono disponibili in questo momento versioni ufficiali trasmesse da parte della FIFA, anche se si starebbero già vagliando quattro possibili diverse soluzioni per consentire il regolare svolgimento dei playoff per accedere ai Mondiali di Qatar 2022. In ordine, queste sono le quattro possibili alternative: