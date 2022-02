Lazio-Napoli, Sarri: “Meritavamo un altro risultato, lo dicono i dati”

Maurizio Sarri ha commentato la sconfitta subita dalla sua Lazio contro il Napoli: “Abbiamo creato più occasioni da gol”

I biancocelesti pensavano di averla riacciuffata con il gol capolavoro di Pedro, ma negli ultimi istanti di gara hanno subito la rete di Fabian Ruiz che ha deciso il match.

Maurizio Sarri, ai microfoni di ‘DAZN’, ha commentato la partita e ha espresso tutto il suo rammarico per il punto sfumato. “Abbiamo fatto una buona partita. Nel primo tempo abbiamo giocato solo noi, c’è rammarico per averlo finito sullo 0-0. L’abbiamo ripresa, poi l’ingenuità finale ci è costata la partita. Siamo andati a triplicare un giocare in fascia e dietro ci siamo messi male”.

Il tecnico biancoceleste, poi, ha proseguito con la sua analisi: “Se si pensa a 3 mesi fa, il Napoli era una squadra per noi ingiocabile. Oggi abbiamo giocato più che alla pari, lo dicono i dati perché abbiamo avuto più palle gol di loro”. Anche contro il Porto sono arrivati momenti di blackout per la Lazio, gli stessi che questa sera hanno portato al gol del vantaggio degli uomini di Spalletti. “Stasera è accaduto quando abbiamo preso rischi con Luis Alberto centrale. Era un rischio calcolato mentre eravamo sotto, ma l’ingenuità grossa è andare a chiudere un giocatore in fascia. Mancavano 50 secondi, c’è forte rammarico”.