Il presidente tuona: "Niente attenzione ai rigori non dati contro la Juventus"

La Juventus sta risalendo la classifica, soprattutto dopo l’arrivo di Dusan Vlahovic. Il presidente, però, sottolinea il torto subito contro i bianconeri

L’attenzione, e forse la preoccupazione, sono in aumento con la Juventus che prosegue la sua corsa in Serie A. I bianconeri nell’ultimo turno di Serie A hanno ottenuto tre punti importanti contro l’Empoli, soprattutto perché contestualmente Inter e Milan hanno pareggiato.

Dusan Vlahovic è stato assolutamente dominante, trascinando i suoi alla vittoria con una grande doppietta. Ma, a distanza di qualche giorno dal successo bianconero, c’è chi si lamenta della gestione arbitrale. Ci riferiamo al presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi. Il numero uno dei toscani si è soffermato ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’, sottolineando il momento dei suoi: “Ci stiamo specchiando troppo e abbiamo meno fame rispetto a chi sta dietro di noi – afferma Corsi -. È inconcepibile subire cinque contropiede contro la Juventus. serve una riflessione attenta da parte dello staff tecnico per evitare la retrocessione”.

Juventus, il presidente Corsi si lamenta per i rigori non dati

Corsi, però, non perde l’occasione anche per sfogarsi sui rigori non dati contro i bianconeri e il poco ego mediatico: “Mi dispiace che i giornali, soprattutto del nord, non abbiano prestato attenzione ai rigori non dati a nostro favore contro la Juventus. Evidentemente l’Empoli, una piccola realtà che ha una città da 45mila abitanti, suscita più simpatia al sud rispetto che al nord”.