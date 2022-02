Vlahovic fa 'rosicare' le rivali Juve: "Commisso poteva cederlo all'Atletico"

La Juventus di Vlahovic spaventa le rivali soprattutto in vista delle prossime stagioni

Dusan Vlahovic si è già preso la Juventus. L’attaccante serbo ha subito avuto un grande impatto sulla squadra di Allegri e sta trascinando i bianconeri a suon di gol.

Sabato ad Empoli è arrivata la prima doppietta con la maglia della Juve. I bianconeri hanno accorciato sul primo posto attualmente occupato da Milan e Napoli, e torneranno sicuramente in corsa per lo scudetto a partire dalla prossima stagione. Ne è sicuro anche Fabrizio Biasin, che ha dichiarato a ‘Pressing’: “Rosico perché la scorsa estate Commisso ha rifiutato 70 milioni dall’Atletico Madrid per Vlahovic e questa scelta ha messo in difficoltà tutte le squadre che nei prossimi anni dovranno giocarsi il Campionato contro la Juve”. E sulla corsa scudetto di questa stagione: “Non credo che all’Inter manchi la condizione fisica ma forse qualche certezza. Il momento spartiacque? Il secondo tempo del Derby. Il paradosso è che potenzialmente la squadra è ancora prima in classifica”.