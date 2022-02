Pugno duro dell’UEFA: il club è escluso dalle coppe europee

Pugno duro anche dell’UEFA: un club sarà escluso dalle coppe europee. È attesa l’ufficialità

Continuano le sanzioni nei confronti della Russia anche nel mondo del calcio, in seguito all’attacco all’Ucraina da parte di Vladimir Putin.

Secondo quanto riportato dalla ‘Bild’, infatti, la UEFA annuncerà oggi l’esclusione dello Spartak Mosca dall’Europa League. Il club russo, qualificatosi come primo nel girone del Napoli di Spalletti, avrebbe dovuto affrontare il Lipsia negli ottavi di finale, con l’andata in programma il prossimo 10 marzo in Germania e il ritorno il 17 con luogo ancora da definire. Il Lipsia dovrebbe così accedere direttamente ai quarti di finale della manifestazione senza scendere in campo. Si attende solo l’ufficialità e Oliver Mantzlaff, CEO del Lipsia, si è espresso così nelle ultime ore: “Continuiamo ad essere in stretto contatto con le federazioni e abbiamo piena fiducia nell’UEFA e nella loro decisione. Partiamo dal presupposto che le partite verranno annullate”.