Guerra Russia-Ucraina, De Zerbi e il suo staff arrivati in Romania

Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, e il suo staff sono riusciti a lasciare l’Ucraina: presto il ritorno in Italia

Roberto De Zerbi e i componenti italiani del suo staff sono in viaggio verso l’Italia. Dopo aver raggiunto questa notte la Romania e successivamente l’Ungheria, a breve decolleranno dall’aeroporto di Budapest verso Milano.

Il tecnico dello Shakhtar Donetsk, insieme ai suoi collaboratori, era stato evacuato ieri da Kiev. Il gruppo, in tutto di otto persone, è in aeroporto in attesa del decollo, come testimonia un video messaggio su Twitter sul profilo ufficiale del club ucraino. Carlo Nicolini, dirigente dello Shakhtar, ha dichiarato all’agenzia Lapresse che è stato fondamentale il contributo del presidente FIGC Gravina, che, in contatto con il numero uno dell’Uefa Ceferin, ha sbloccato la situazione.