Clamorosa indiscrezione che potrebbe essere confermata nelle prossime ore sulla Nazionale Russa

In attesa di ufficialità, sembra proprio che la FIFA abbia deciso di inasprire le sanzioni nei confronti della Russia a causa del conflitto portato avanti contro l’Ucraina.

Dopo aver in un primo momento imposto alla federazione russa di poter partecipare alle competizioni internazionali senza né nome né inno e in campo neutro, il presidente Gianni Infantino avrebbe deciso di andare incontro alle proteste delle altre nazionali. Stando a quanto riportato nel pomeriggio da ‘globoesporte’, la FIFA avrebbe cambiato opinione e sarebbe orientata a forzare la mano, decretando dunque la totale esclusione dal prossimo Mondiale di Qatar 2022 della Russia e, di conseguenza, dai playoff di marzo.

Qualora la notizia dovesse essere confermata con l’ufficialità della federazione internazionale, la Russia verrebbe bandita dal girone B dei playoff validi per l’Europa, accogliendo le richieste che erano arrivate soprattutto da Polonia, Svezia e Repubblica Ceca, in quanto selezioni appartenenti allo stesso girone. Da capire, in tal caso, se l’intero sistema dei playoff verrà totalmente ripensato dalla Fifa, oppure se i provvedimenti in arrivo riguarderanno la sola gestione del girone B.

Fifa, tutte le Nazionali Russe verso l’esclusione dai tornei internazionali

A pagare le conseguenze di una guerra ancora in corso, non sarà la sola Nazionale maggiore maschile. Stando agli ultimi rumor, la FIFA avrebbe deciso di sanzionare anche le squadre giovanili, sia maschili che femminili, per lanciare un forte segnale di vicinanza da parte del mondo del calcio nei confronti del popolo ucraino, e di condanna verso il conflitto russo.

Una scelta che potrebbe essere stata peraltro influenzata dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) che proprio questa mattina aveva raccomandato alle federazioni di tutti gli sport di escludere gli atleti di Russia e Bielorussia da tutte le competizioni internazionali ufficiali. In attesa di ufficialità, seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.