“Proveremo a prendere Messi” | L’annuncio sul prossimo club della Pulce

Lionel Messi è legato al Paris Saint Germain da un contratto biennale, in scadenza il 30 giugno 2023

Nonostante una stagione al di sotto delle aspettative, Leo Messi continua ad essere uno dei calciatori più forti in circolazione. I primi mesi al Paris Saint Germain sono stati forse più complicati del previsto, ma l’argentino sul mercato continua ad avere grande appeal internazionale.

I numeri della Pulce dal suo arrivo a Parigi non sono dei migliori: se in Champions League – a parte l’opaca prestazione contro il Real Madrid nell’ultimo match giocato – si è confermato tra i migliori della competizioni con 5 reti siglate nelle prime 5 partite giocate, è in Ligue 1 dove ha fatto registrare un calo realizzativo inaspettato.

Su 16 partite disputate, Messi è andato a segno solamente in 2 occasioni, anche se la sua firma è comunque entrata complessivamente su 13 reti segnate dai parigini grazie agli 11 assist messi a segno. Il contratto siglato la scorsa estate con il PSG andrà in scadenza per il 30 giugno 2023, una data che diverse società avrebbero già cerchiato in rosso per strapparlo a costo zero.

Calciomercato, l’Inter Miami di Beckham sogna Leo Messi

Tra questi non si può non menzionare l’Inter Miami di David Beckham, club che milita in MLS. A confermare l’interesse della società statunitense nei confronti di Leo Messi è stato Jorge Mas, uno dei soci fondatori del club americano. Queste sono state le parole del dirigente riprese dal Miami Herald: “Leo Messi è ancora uno dei migliori giocatori al mondo, le sue abilità non sono diminuite. David lo conosce, se lascia il PSG, nel momento in cui andrà via, ci farebbe piacere se diventasse un nuovo calciatore dell’Inter Miami. Se ci sono possibilità? Sentite, ci proveremo. In fondo io sono un ottimista. Se accadrà? E’ una possibilità”.