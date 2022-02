Furia totale, un pomeriggio disastroso: “Ci ha spediti in Serie B”

Pomeriggio da dimenticare per il Venezia di Paolo Zanetti contro il Verona di Tudor che vince grazie ad un ritrovato Giovanni Simeone. Sui social nel mirino un calciatore ospite

Non sono mancate le emozioni nell’unica gara delle ore 15 della domenica pomeriggio di Serie A. Verona-Venezia ha infatti messo di fronte due squadre con obiettivi differenti che hanno dato vita ad una partita più o meno equilibrata nella prima frazione, stravolta poi completamente nella ripresa a suon di reti. Nei secondi 45 minuti, dopo i buoni segnali del primo tempo, la truppa di Tudor ha premuto completamente sull’acceleratore riuscendo a sbloccare la gara grazie ad uno scatenato Giovanni Simeone.

Il centravanti argentino torna al gol dopo una lunga astinenza di ben 8 partite, grazie ad una splendida doppietta che fa bene alla squadra e al suo morale.

Verona-Venezia, Caldara è disastroso sul gol di Simeone: i tifosi non perdonano

Al contrario secondo tempo da cancellare completamente per il Venezia di Zanetti, totalmente in balia degli avversari nella ripresa e mai capace di impensierire Montipò nei secondi 45 minuti. Bocciato soprattutto Caldara, autore di uno svarione grossolano in scivolata in occasione del primo dei gol di Simeone, quello che ha di fatto cambiato l’andamento della sfida dal punto di vista psicologico.

Sui social non si è fatta attendere la furia dei tifosi che hanno preso proprio Caldara di mira con diversi messaggi su Twitter:

caldara ci ha spediti in serie b — alessia 🦋 (@chvolita) February 27, 2022

Caldara vuole fare retrocedere il Venezia praticamente — 🙃 (@Eliaaxl99) February 27, 2022

Aiuto Caldara — Bill 🏄 (@murderronmymind) February 27, 2022

chiamare caldara calciatore è un insulto al calcio — alessia 🦋 (@chvolita) February 27, 2022