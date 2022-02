Spezia-Roma, Tiago Pinto va all’attacco: “Non è giusto”

Tiago Pinto ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio di Spezia-Roma: le dichiarazioni del general manager giallorosso

Il general manager della Roma Tiago Pinto parla a ‘DAZN poco prima del fischio d’inizio della sfida contro lo Spezia.

Il dirigente parte dall’assenza di Mourinho: “C’è uno staff tecnico e ha lavorato tanto in questa settimana perché non può essere qui. Non era felice per quanto successo e per i risultati, ma era motivato per oggi. Per il ricorso, durante questa settimana ho saputo dalla stampa quello che noi abbiamo detto o che forse abbiamo detto: secondo me non è giusto. E’ una situazione seria che deve essere affrontata nelle sedi giusti. Così stiamo discutendo se andare avanti o meno nel ricorso: questa discussione va fatta nelle sedi giuste, non sulla stampa”.

RINNOVO MANCINI – “Gianluca è un esempio di ciò che noi vogliamo per la Roma. Sa che questo è un momento per essere concentrati sul campo ma sa che al momento giusto parleremo per il nuovo contratto