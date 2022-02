FIFA nel mirino dopo le sanzioni alla Russia: “Noi non ci presentiamo”

Dopo il comunicato ufficiale della FIFA riguardo alle sanzioni per la Russia, arriva la reazione: “Noi non intendiamo giocare”

Tutto il mondo ha gli occhi su quanto sta succedendo in Ucraina, invasa dalla Russia di Putin: anche il calcio si sta muovendo per evitare che il conflitto possa inasprirsi ancora di più.

Nella giornata di oggi è arrivato il comunicato ufficiale della FIFA, che ha rivelato quali saranno le sanzioni prese nei confronti della nazionale russa. Anche la selezione della Russia, infatti, dovrà affrontare i playoff per potersi qualificare al prossimo mondiale in Qatar. Le sanzioni prese dalla FIFA, però, non sembrano convincere le altre nazionali coinvolte: arriva l’attacco della federazione polacca.

Sanzioni FIFA contro la Russia | La Polonia non ci sta: “Noi non giocheremo”

Il presidente della Federazione calcistica polacca, Cezary Kulesza ha ribadito sul proprio profilo ‘Twitter’ che la Polonia non accetta le sanzioni prese nei confronti della Russia, considerate troppo blande. “La decisione odierna della FIFA è totalmente inaccettabile. Non ci interessa partecipare a questo gioco delle apparenze”. Il presidente della Federazione polacca, poi, ribadisce: “La nazionale polacca non giocherà con la Russia, qualunque sia il nome della squadra”.

Il riferimento è al fatto che la FIFA del presidente Infantino ha stabilito che la Russia dovrà giocare sotto il nome di ‘Unione Calcistica Russa’. L’altra sanzione riguarda il fatto che dovrà giocare in campo neutro le partite in casa. La Polonia, avversaria dei russi nei playoff, non ci sta e non vuole giocare contro la Russia.