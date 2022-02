PAGELLE E TABELLINO LAZIO-NAPOLI 1-2: Fabian fa sognare, Pedro non basta

Gara intensa e ricca di chance all’Olimpico. La Lazio meglio nel primo tempo, nel secondo più Napoli: vincono gli azzurri

PAGELLE LAZIO

Strakosha 6 – Esce bene con i pugni. Sul primo gol di Insigne può fare poco.

Marusic 5,5 – Quando può si sgancia per il cross. Cala nel secondo tempo.

Luiz Felipe 6 – Bene nel gioco aereo. Se la cava nel complesso. Pulito negli anticipi.

Patric 6 – Nonostante il recupero di Acerbi, Sarri lo premia e lo manda in campo dall’inizio. Gioca senza paura. Dall’83’ Acerbi s.v.

Radu 6 – Confermato titolare dopo l’ottima prova in Europa League. Esperto e diligente. Si becca un’ammonizione ed esce. Dal 70’ Hysaj 4.5 – Si limita al compitino, responsabile sul goal decisivo del Napoli

Milinkovic 6,5 – Festeggia il suo compleanno con una prestazione super. Giganteggia.

Leiva 5 – L’infortunio di Cataldi lo costringe agli straordinari. In ritardo su Insigne che non perdona. Dall’83 Basic 5 – Fuori posizione.

Luis Alberto 5,5 – Raddoppiato puntualmente, si divora il gol dell’1-0. La qualità c’è. Nella ripresa cala.

Felipe Anderson 5,5 – Ci prova al volo senza fortuna. Punge, ma non sfonda sulla destra. Dal 66’ Pedro 7 – Sigla il gol del momentaneo pari con sinistro fulminante. Ingresso super positivo. “Il meglio di Santa Fè”, come cantava la Carrà.

Immobile 5,5 – Svaria su tutto il fronte offensivo. Arriva al tiro, ma non trova il gol. Si becca un giallo.

Zaccagni 6 – Cerca di creare la superiorità numerica con i suoi dribbling. Guadagna falli preziosi. Spina nel fianco.

All. Sarri 6 – Le fatiche della sfida con il Porto sembrano non sentirsi. La squadra gioca bene, nella ripresa capitola nel finale.

PAGELLE NAPOLI

Ospina 7 – Reattivo nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa nel primo tempo. Idem nella ripresa, con un grande intervento su Pedro, ma lo spagnolo lo castiga nel finale

Di Lorenzo 6.5 – Salva nei primi minuti su due grandi occasioni della Lazio: prima su Luis Alberto, poi su Immobile. Sempre molto attento per tutta la gara

Rrahmani 6 – Immobile è tosto da tenere quando parte e qualche difficoltà c’è. Più sicuro nella ripresa

Koulibaly 7 – Mezzo voto in più per il salvataggio su Immobile nel finale di primo tempo. Sempre solido nella ripresa ed in avvio la scivolata su Luis Alberto è decisiva

Mario Rui 6.5 – Costruisce e difende: diligente. Nel secondo tempo trova anche più forza nella spinta. Sempre un riferimento per i compagni

Demme 6 – Attento in tutti i segmenti del campo, fa tanta densità e dispensa qualche fallo quando serve. Stesso canovaccio nella ripresa (81′ Lobotka sv)

Fabian Ruiz 8.5 – Primo tempo senza infamia e senza lode: qualche spunto da Fabian, ma anche qualche controllo ciccato. Secondo tempo che sale di qualità: poi, il gol pazzesco. Che vale tantissimo

Politano 6.5 – Si vede poco, fa fatica a trovare la prima posizione per farsi dare palla. C’è in fase difensiva. Upgrade importante nel secondo tempo, trova tanta gamba e lucidità nelle scelte (81′ Ounas 7 – Entra in modo incredibile in partita)

Zielinski 5 – Si abbassa molto per cercare la palla, ne porta diverse. Non trova, però, la giocata nel primo tempo. Nella ripresa fa anche peggio e Spalletti lo sostituisce (57′ Elmas 7 – Entra e determina l’azione per il gol di Insigne. Sempre nel vivo, sfiora il secondo assist per Politano)

Insigne 8 – Uno dei migliori nel primo tempo: non trova la conclusione realmente pericolosa, ma è l’unico a crearne i presupposti tra lanci, imbeccate ed azioni personali. Il coronamento arriva al 62′ con il fendente potente e preciso vale il vantaggio azzurro. Poi, l’assist a Fabian (95′ Juan Jesus sv)

Osimhen 6.5 – Lotta come sempre, con qualche colpo che regala apprensione. Non riesce, però, ad esser innescato. Nel secondo tempo, trova ancora più intensità

All. Spalletti 7 – Soffre nel primo tempo, comanda nella ripresa. Ed ora sogna.

PAGELLA ARBITRO

Di Bello 6.5 – Vicino all’azione, ben supportato dal Var

TABELLINO

RETI: 62′ Insigne, 88′ Pedro, 94′ Fabian Ruiz

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu (72′ Hysaj); Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson (65′ Pedro), Immobile, Zaccagni. A disposizione: Reina, Adamonis, Acerbi, Kamenovic, Akpa Akpro, A. Anderson, Cataldi, Basic, Romero, Moro, Cabral. All. Sarri

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme (81′ Lobotka sv), Fabian Ruiz; Politano (81′ Ounas sv), Zielinski (57′ Elmas), Insigne; Osimhen. A disposizione: Meret, Marfella, Juan Jesus, Ghoulam, Zanoli, Mertens, Petagna. All. Spalletti

ARBITRO: Di Bello di Brindisi (VAR: Massa)

AMMONITI: Radu (L), Immobile (L), Zaccagni (L), Mario Rui (N)

ESPULSI: