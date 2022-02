Spalletti: “Tutti ci rompono i cog***ni. C’è una brutta atmosfera”

Le dichiarazioni di Luciano Spalletti al termine di Lazio-Napoli. Ecco le sue parole dopo la vittoria dei suoi uomini

Il Napoli di Luciano Spalletti vince e porta a casa tre punti pesantissimi. Gli azzurri, grazie al gol di Fabian Ruiz, allo scadere, hanno battuto la Lazio e agganciato il Milan in vetta.

Le dichiarazioni del tecnico azzurro, apparso arrabbiato, nonostante la vittoria: “Nel secondo tempo la squadra ha meritato – esordisce Spalletti -. Ha fatto un buon calcio, è vero che il risultato era stato messo in discussione ma le occasioni le avevamo avuto. Mi piace sottolineare il fatto che tutti ci rompono i co***oni che la squadra non ha carattere, ora voglio vedere chi dice che siamo molli. Questa squadra ha carattere. E’ stata lì. Il pareggio a Cagliari non si può fare? Oggi hanno vinto a Torino. Contro il Barcellona è difficilissimo ma è colpa mia. C’è una brutta atmosfera attorno alla squadra, voglio vedere se dicono che non abbiamo avuto carattere”.

Lazio-Napoli, Spalletti difende la sua squadra

Partita difficile – “Contro la Lazio era difficile giocarci, non è più quella dell’andata. Tutti dicono “leva Fabian” e poi fa gol così. La squadra lotta per i livelli alti della classifica e in generale fa un buon calcio. Quelli che stanno intorno hanno paura, non i miei calciatori, che se la sono giocata a viso aperto. La squadra non ha accettato il pareggio e ci siamo riversati in avanti. Non è sgradevole poter dire che è meritata questa vittoria”.

Clima difficile – “Noi abbiamo una grande squadra ma se non vinci lo Scudetto hai fallito è una storia che piace fare… ma c’è una via di mezzo. Sono molte le squadre che sono attrezzate come noi. Abbiamo fatto fatica con i calciatori in Coppa d’Africa, con i giocatori infortunati. Avendo tanti cambi è più facile. Ora ci si può allenare per una settimana”