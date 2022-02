Lazio-Napoli, Spalletti: “Intenzioni chiare. Ecco la mia scelta su Politan”

Prima del calcio d’inizio di Lazio-Napoli, match valevole per la ventisettesima giornata di Serie A, ha parlato Luciano Spalletti

Il Napoli ha l’occasione di agganciare il Milan in vetta alla classifica. Serve un successo contro la Lazio, stasera, contro la Lazio.

Luciano Spalletti, intervenuto ai microfoni di DAZN, prima dell’inizio della partita, non si nasconde: “E’ chiaro che riceverò il massimo dai miei calciatori in questa partita, poi vedremo se basterà. Mi aspetto una Lazio che fa un buon calcio come tutte le squadre di Sarri. Sia per loro che per noi questa partita vale moltissimo e tutte due cercheranno di portare punti a casa”

Politano – “Le intenzioni sono quelle di tentare di vincere questa partita. Ha avuto un problema fisico, era al rientro ed ho deciso di farlo partire in panchina nell’ultima gara”.