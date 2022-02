Invasione Russia, l’Ucraina conferma i colloqui di pace

Guerra in Ucraina, dopo l’invasione russa la conferma da Kiev: oggi previsti colloqui di pace

La guerra scoppiata in Ucraina continua a destare preoccupazione in tutt’Europa. Non sono mancate, anche da parte di tutto il mondo dello sport, condanne alla Russia per la decisione di entrare con le truppe in Ucraina, ma anche messaggi di solidarietà nei confronti del popolo ucraino. Tutto il mondo dello sport si è infatti stretto attorno all’Ucraina: messaggi di solidarietà e di pace in tanti stadi da calcio, ma anche da atleti di ogni disciplina. Sembrano però intravedersi possibili spiragli per una cessazione del conflitto.

Come infatti riferisce il quotidiano ucraino ‘Kyiv Independent’, sarebbero infatti previsti oggi dei colloqui di pace tra Russia e Ucraina. Da qualche ora infatti si parlava di un incontro per poter parlare di pace, ma l’Ucraina si era fortemente opposta del fatto che i colloqui potessero tenersi in Bielorussia. Il presidente ucraino Zelensky avrebbe però cambiato idea: il leader ucraino si sarebbe accordato telefonicamente con il presidente bielorusso Lukashenko nel corso di una telefonata. Una delegazione ucraina incontrerà dei delegati russi al confine tra Ucraina e Bielorussia, senza presupposti, vicino al fiume Pripyat.

Lukashenko si è preso la responsabilità che tutti gli aerei, elicotteri e missili di stazione sul suolo bielorusso resteranno a terra durante il viaggio della delegazione ucraina.