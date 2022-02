Donnarumma via dal Psg, mossa Raiola: scambio alla pari

Il futuro di Gigio Donnarumma potrebbe essere lontano dal Paris Saint-Germain: si muove Raiola, scambio alla pari

Per Gianluigi Donnarumma il primo anno al Paris Saint-Germain è stato sicuramente diverso da come si immaginava.

Il portiere, lasciato il Milan gratis, si è ritrovato in ballottaggio con Keylor Navas. Una situazione non certamente prevista e che ha un po’ raffreddato l’entusiasmo di approdare in un top club europeo con compagni del calibro di Mbappe e Messi. Pochettino continua la politica dell’alternanza, praticamente scientifica, tra i due numeri uno del club parigino, una situazione che ha sollevato più di qualche dubbio sulla possibilità che sia Donnarumma che Navas continuino insieme al Parco dei Principi.

Se il portiere italiano ha dalla sua l’età, l’ex Real Madrid conta – secondo quanto si sussurra Parigi – sull’appoggio di influenti compagni di squadra. Insomma una situazione non certo semplice e che potrebbe essere risolta a fine stagione con l’addio di uno dei due estremi difensori. In particolare si starebbe muovendo Mino Raiola, agente di Donnarumma, che avrebbe rotto gli indugi e iniziato a lavorare ad un potenziale scambio alla pari che coinvolgerebbe proprio l’ex Milan.

Calciomercato, scambio con Donnarumma: nuovo portiere al Psg

A svelare la possibile operazione di mercato è ‘elnacional.cat’ che parla del solido rapporto che c’è tra Raiola e il Barcellona. Incontri ci sono stati con il presidente Laporta e proprio a lui, oltre che al Psg, che l’agente avrebbe illustrato il possibile scambio tra i blaugrana e i parigini.

Uno scambio che coinvolgerebbe ovviamente Gigio Donnarumma e che vedrebbe ter Stegen come altra parte in causa. Il tedesco non sta vivendo la sua migliore stagione al ‘Camp Nou’ e quindi un suo addio non è visto come impossibile. Nello scenario che il portale catalano rappresenta, ter Stegen andrebbe al Paris Saint-Germain, mentre Donnarumma farebbe il percorso inverso, coronando un inseguimento che il Barça porta avanti da anni.

L’operazione non prevedrebbe alcun tipo di conguaglio economico: scambio alla pari con i due portieri valutati grosso modo la stessa cifra e ingaggi che si avvicinano. Ipotesi non certo semplice che chissà se mai si tramuterà in qualcosa di più di una semplice suggestione.