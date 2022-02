Calciomercato Juventus, scelto il colpo scudetto | 80 milioni in Serie A

La Juventus vuole replicare un grande colpo dopo il maxi investimento di gennaio per Dusan Vlahovic

Sebbene Massimiliano Allegri al termine del match vinto ieri pomeriggio contro l’Empoli abbia escluso ancora una volta la sua Juventus dalla lotta scudetto, le difficoltà accusate dalle prime della classe nelle ultime settimane potrebbero in realtà far rientrare anche i bianconeri nello sprint finale.

Sicuramente, oltre ad un equilibrio generale ritrovato dalla formazione bianconera, la spinta decisiva è arriva nel corso del mercato di gennaio, con gli arrivi di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria. Il centrocampista svizzero, uscito nell’ultima gara per infortunio a causa di un guaio muscolare all’adduttore, ha dato quella fisicità che Allegri chiedeva alla sua mediana. Il centravanti serbo, pagato oltre 80 milioni di euro dalla Juventus, ha invece risolto un bel problema realizzativo della squadra, regalando al tecnico toscano quei gol che richiedeva al suo reparto avanzato. A proposito di calciatori serbi, c’è un talento che dalle parti delle Continassa non è mai passato di moda nelle ultime stagioni.

Calciomercato Juventus, Lazio: Milinkovic-Savic è il grande sogno

Nel sondaggio lanciato questa mattina sui social di Calciomercato.it, era stato chiesto agli utenti: “Un solo colpo a disposizione per la Juventus in estate per lottare per lo Scudetto: su chi puntereste?”. Tra le varie opzioni messe a disposizione, è stato Milinkovic-Savic a trionfare largamente con il 48%, risultando essere il favorito dai tifosi bianconeri per il futuro. Il serbo ha una valutazione che si aggira intorno ai 70 milioni, anche se difficilmente un osso duro come Claudio Lotito lo lascerebbe partire per meno di 80.

Una scelta quasi sorprendente, non tanto per le qualità indiscusse del calciatore, quanto per lo stacco lasciato al grandissimo ex bianconero Paul Pogba, vecchia fiamma che spesso è stata nuovamente accostata alla Juventus. Lasciati in fondo alla classifica, invece, il centrale del Torino Bremer (14,2%) e un altro obiettivo reale per la mediana come Nicolò Zaniolo (10,8%).