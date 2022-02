UFFICIALE: fuori dai convocati | Non se la sente di giocare

Escluso dai convocati: c’è il comunicato ufficiale e c’entra quel che purtroppo sta accadendo in Ucraina

Salterà la partita in programma alle 18.30. Decisione presa quasi all’ultimo: fuori dai convocati e out per la partita che sarà molto importante in ottica conquista del campionato.

Il protagonista è Lunin, portiere ucraino del Real Madrid targato Carlo Ancelotti. Come comunicato ufficialmente dalle ‘Merengues’, Lunin “non sarà disponibile per la partita di oggi tra Real Madrid e Rayo allo stadio Vallecas, corrispondente alla giornata 26 della Liga”.

Lunin, baja de última hora en la convocatoria. #RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 26, 2022

Molte fonti spagnole svelano il perché di questo ‘forfait’. In sostanza il 23enne di Krasnograd – inizialmente convocato da Ancelotti non se la sarebbe sentita di scendere in campo perché molto provato per quanto stia succedendo alla sua Ucraina, come noto entrata non per suo volere in guerra con la Russia di Putin.