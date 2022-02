Empoli-Juventus: pagelle e tabellino del match del ‘Castellani’ valido per la 27° giornata del campionato di Serie A. Vlahovic con una doppietta trascina la squadra di Allegri

Dusan Vlahovic trascina la Juventus nella trasferta di Empoli valevole per la 27° giornata del campionato di Serie A.

Il numero 7 firma una doppietta d’autore al ‘Castellani’ dopo il primo vantaggio dei bianconeri firmato da Kean. L’Empoli non si arrende e la riapre grazie a Zurkowski e il neo-entrato La Mantia, con il polacco che brilla nell’undici di Andreazzoli. Luperto è un disastro, Pinamonti non riesce a graffiare. Arthur ancora non convince, Allegri perde anche Zakaria per infortunio.

Le pagelle di Empoli-Juventus: Kean si sblocca, Zurkowski non basta

EMPOLI

Vicario 6,5 – Decisivo all’inizio sul lanciato Zakaria. Può far poco sulle reti di Vlahovic e Kean.

Stojanovic 5,5 – Attacca con costanza lo spazio sulla destra. Si fa infilare però da Rabiot sul primo vantaggio ospite (85′ Henderson SV).

Luperto 4,5 – Vlahovic fa quello che vuole: confronto impari. Si perde Kean nell’azione dell’1-0.

Ismajli 5 – Ci mette qualche pezza, ma anche lui va in difficoltà quando Vlahovic gravita dalle sue parti.

Cacace 5,5 – Corresponsabile sulla rete di Kean: non stringe la posizione (70′ Parisi 6,5 – Incisivo con il suo ingresso in campo sul binario mancino).

Zurkowski 7 – Il migliore per distacco dello scacchiere empolese. Crea tanti grattacapi alla difesa ospite e s’inserisce sempre con i tempi giusti. Sveglio e abile nel tap-in vincente in occasione del gol del pareggio dei padroni di casa.

Asllani 5,5 – Detta i tempi alla squadra, poi perde un po’ lucidità in cabina di regia.

Bandinelli 6 – I compagni lo cercano spesso e volentieri. Fonte di gioco preziosa per Andreazzoli (70′ Benassi 6 – Forze fresche in mezzo nell’assalto finale).

Di Francesco 5 – Si vede poco tra le linee, non riesce ad incidere sulla trequarti bianconera (70′ La Mantia 6,5 – Appena entrato piazza la zampata che ridà speranza all’Empoli).

Bajrami 5,5 – Anche il numero dieci è troppo avulso dal gioco. Manca la sua creatività all’Empoli. Colpisce la traversa su punizione (85′ Verre SV).

Pinamonti 5 – Non punge dalle parti di Szczesny. Stavolta delude le attese il centravanti di proprietà dell’Inter.

All. Andreazzoli 6 – L’Empoli mai domo, ci crede fino al 94′ malgrado un Vlahovic stellare. Azzecca i cambi e spaventa la Juventus con l’assalto finale. Il momento resta negativo ma non può rimproverare nulla ai suoi nel pomeriggio del ‘Castellani’.

JUVENTUS

Szczesny 5,5 – Beffato dal tocco ravvicinato del connazionale Zurkowski. Piuttosto incerto sul sinistro sporco del neo-entrato La Mantia.

Danilo 5,5 – Troppo morbido su Zurkowski nella rocambolesca azione che porta al pareggio del polacco.

Bonucci 6,5 – Decisamente meglio sul piano fisico rispetto alla trasferta di Champions con il Villarreal. Fascia da capitano al braccio, fa valere gradi ed esperienza. Salvataggio sulla punizione di Bajrami.

De Ligt 6 – Pinamonti non gli dà grosso fastidio. Controlla le operazioni davanti a Szczesny, malgrado qualche scivolone di troppo.

Pellegrini 6 – Torna titolare a sinistra: gara giudiziosa, non sbaglia dietro e quando può dà una mano in fase offensiva.

Cuadrado 6,5 – Parte facendo un po’ di confusione, prima di ritrovare la bussola. Decisivo sul 2-1 di Vlahovic, quando gestisce alla perfezione la ripartenza bianconera.

Zakaria 5,5 – Spreca una grande chance in avvio. Un po’ spaesato in mediana, è costretto ad uscire per un guaio muscolare (37′ Locatelli 6 – Entra senza riscaldamento e ci mette un po’ nel carburare. Partita di sostanza nella ripresa).

Arthur 5,5 – Malissimo nel primo tempo, molle e richiamato più volte da Allegri. Segnali di ripresa dopo l’intervallo, ma ancora non ci siamo sul piano della personalità. Sembra ancora un corpo estraneo in questa Juve.

Rabiot 6,5 – Parte maluccio, poi confeziona l’assist perfetto per la testa di Kean. Va in progressione nella seconda parte di gara.

Kean 6,5 – Svaria e s’imbuca negli spazi che gli crea Vlahovic. Si sblocca firmando la rete del primo vantaggio, facendosi trovare pronto sul traversone col contagiri di Rabiot (62′ Morata 6,5 – Subito nel vivo del gioco e determinante: assist vincente per Vlahovic).

Vlahovic 8 – Trascina quasi da solo la Juventus verso tre punti fondamentali. Spacca la partita poco prima dell’intervallo con una gemma delle sue, prima di ripetersi con un pallonetto morbido di destro (piede debole?) che schianta la resistenza dell’Empoli. Fa già tutta la differenza del mondo al centro dell’attacco di Allegri.

All. Allegri 6,5 – Successo vitale per la corsa Champions e per tenere ancora in vita la fiammella scudetto. Si aggrappa a Vlahovic, soffrendo un po’ nel finale: partita sporca ma contava ritornare alla vittoria dopo tre pareggi consecutivi.

Arbitro: Maresca 5,5 – Il contatto nell’area della Juventus tra Rabiot e Zurkowski lascia qualche dubbio a metà primo tempo. Anche in altre situazioni non convince.

TABELLINO

EMPOLI-JUVENTUS 2-3

32′ Kean; 40′ Zurkowski (E); 47′, 67′ Vlahovic; 76′ La Mantia (E)

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic (85′ Henderson), Luperto, Ismajli, Cacace (70′ Parisi); Zurkowski, Asllani, Bandinelli (70′ Benassi); Di Francesco (70′ La Mantia), Bajrami (85′ Verre); Pinamonti. A disposizione: Furlan, Ujkani, Romagnoli, Tonelli, Fiamozzi, Stulac, Cutrone. Allenatore: Andreazzoli

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Zakaria (37′ Locatelli), Arthur, Rabiot; Kean (62′ Morata), Vlahovic. All. Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Miretti, Akè, Soulè. Allenatore: Allegri

Arbitro: Maresca (sez. Napoli)

VAR: Valeri

Ammoniti: Ismajli (E), Parisi (E)

Espulsi:

Note: recupero 2′ e 4′