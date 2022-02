Empoli-Juventus, UFFICIALE Allegri mischia le carte: doppia esclusione

Alle ore 18 scenderanno in campo Empoli e Juventus per la sfida valida per la 27/a giornata di Serie A. Cambia qualcosa Massimiliano Allegri

Reduce dal pareggio in Champions League e da quelli in campionato contro Atalanta e Torino la Juventus arriva ad Empoli col chiaro scopo di tornare a vincere provando anche ad approfittare dei passi falsi di ieri di Inter e Milan contro Genoa e Udinese.

Allegri lo fa cambiando un paio di elementi nella formazione titolare e schierando in campo Moise Kean e Arthur dal primo minuto. Chance importante per il giovane attaccante che rileva la posizione di Alvaro Morata, mentre in mediana con Rabiot e Zakaria ci sarà proprio il brasiliano al posto del quasi onnipresente Locatelli.

Per ciò che riguarda il resto confermato Danilo a destra in difesa con Pellegrini a sinistra, mentre nel mezzo Bonucci affianca de Ligt. Vlahovic sempre presente. Andreazzoli risponde con Di Francesci e Bajrami a supporto di Pinamonti.

Formazioni UFFICIALI Empoli-Juventus

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Cacace; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Di Francesco, Bajrami; Pinamonti All. Andreazzoli