Calciomercato, missione Empoli-Juventus | Due osservati speciali

Occhi puntati su due talenti dell’Empoli, osservati speciali della Juventus nella sfida di questo pomeriggio. Tutti i dettagli

È il giorno di Empoli–Juventus. Alle ore 18 i bianconeri, in piena emergenza infortuni, affronteranno la squadra di Andreazzoli per consolidare il quarto posto ed avvicinarsi a Milan e Inter.

Sono ben otto gli assenti per infortunio, con Allegri che potrebbe anche far riposare uno tra Morata e Vlahovic per rilanciare Kean. E al Castellani non mancheranno gli spunti di calciomercato: saranno infatti due gli osservati speciali della dirigenza della Juventus in casa Empoli. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, si tratta di Mattia Viti e Kristjan Asllani. Dopo aver ricevuto relazioni positive sui due classe 2002, in giornata i dirigenti della Juve osserveranno di persona il difensore e il centrocampista. Non sarà ovviamente un esame definitivo, ma la dirigenza bianconera è pronta a prendere nota.

Calciomercato Juventus, due osservati speciali con l’Empoli

Viti è nel mirino della Juve già da diversi mesi. Nonostante l’acquisto di Federico Gatti, infatti, il club bianconero lavora già anche sui sostituti di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci e ha messo nel mirino anche il promettente difensore di Andreazzoli. L’ultimo gioiello lanciato dal tecnico è invece il centrocampista Asllani, anche lui classe 2002. La Juventus osserva.