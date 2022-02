Empoli-Juventus, le dichiarazioni di Allegri in conferenza stampa

Empoli-Juventus: Massimiliano Allegri presenta la trasferta di campionato in programma domani

È già vigilia di campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri. Domani, alle ore 18, i bianconeri saranno impegnati sul campo dell’Empoli di Andreazzoli. All’andata il colpo esterno dei toscani all’Allianz Stadium. Ecco le dichiarazioni di Allegri in conferenza stampa riportate da Calciomercato.it.

MOMENTO – “Per fare il punto della situazione dobbiamo aspettare l’allenamenti di oggi. Vediamo chi starà in piedi, comunque ne siamo abbastanza e abbiamo i ragazzi dell’Under 23. L’unica cosa da sapere è che domani sarà una partita da vincere, bisognerà fare una partita pesante per continuare il cammino”.

INFORTUNATI – “Oggi valuterò la situazione, devo vedere anche in difesa chi sta meglio. Bonucci ha giocato un tempo, ma non era previsto. Per quanto riguarda gli altri, quelli che ho stanno bene. Dispiace per McKennie e Kaio Jorge, li aspettiamo così come Chiesa. Poi ci sarà il rientro di Bernardeschi, vediamo la prossima settimana. Dybala potrebbe essere a disposizione con la Fiorentina, Rugani vediamo. Chiellini per tutta la prossima settimana non sarà a disposizione. E anche Alex Sandro non sarà a disposizione”.

KEAN – “Potrebbe giocare. Se dovesse giocare riposerà uno fra Vlahovic e Morata. Domani se giocherà dovrà fare una buona partita e mettersi a disposizione della squadra. Poi quando gioca ha sempre occasioni per far gol e deve rimanere sereno”.

AKE E SOULE – “Occupano entrambi la zona destra del campo. Aké è bravo nell’uno contro uno, Soulé è più tecnico e rifinitore”.

RISCHIO ZERO TITOLI – “Questo lo vedremo alla fine, intanto siamo lì a lottare su tutti i fronti. Quando a marzo la squadra arriva a lottare per gli obiettivi, quarto posto, Coppa Italia e Champions, la stagione sta viaggiando bene”.

POCHI GOL – “A saperlo sarebbe un problema risolvibile velocemente… In Spagna abbiamo sbagliato molte scelte di passaggio, con più lucidità potevamo segnare di più. Se succedono al contrario, gli avversari non sbagliano”.

COME AIUTARE VLAHOVIC – “La partita è stata diversa in Spagna, loro giocavano alti. Ci sono partite in cui toccano pochi palloni gli attaccanti, l’importante è che facciano gol. Sono contento del suo debutto in Champions”.