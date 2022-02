Sorteggi Europa League, segui gli abbinamenti per gli ottavi in DIRETTA

Sono previsti tra pochi minuti i sorteggi di Europa League che decreteranno gli abbinamenti per gli ottavi di finale. Segui la diretta

Ci siamo, tra pochi minuti, alle 12 precisamente, inizieranno i sorteggi gli ottavi di finale di finale di Europa League. E resta l’attesa per conoscere l’avversaria dell’Atalanta, unica squadra italiana rimasta in gioco per provare al alzare la coppa.

Lazio e Napoli ieri sera, infatti, hanno detto addio alla competizione, eliminate rispettivamente da Porto e Barcellona. Le squadre saranno divise in teste di serie, rappresentate dalle vincenti della fase a gironi, e in non teste di serie, corrispondenti alle qualificate dai playoff. Segui la composizione degli accoppiamenti in diretta.

Rangers-Stella Rossa

Braga-Monaco

Porto-Lione

Atalanta-Bayer Leverkusen

West Ham-Siviglia

Barcellona-Galatasaray

Lipsia-Spartak Mosca

Betis-Eintracht