DIRETTA Sorteggi Conference League: ecco l'avversario della Roma

La Conference League si avvia verso la sua fase più calda. Ecco gli abbinamenti per gli ottavi di finale della competizione

Ora si entra nel vivo, ora non si può più sbagliare. Erano in programma a partire dalle 13 i sorteggi per gli ottavi di finale della Conference League, il nuovo torneo della UEFA, alla sua prima edizione.

Il tutto si terrà a Nyon. Sono sedici i club rimasti, tra cui anche la Roma, di cui otto che hanno vinto il rispettivo girone nella prima fase e qui c’è anche la squadra di José Mourinho, come teste di serie; e poi ci sono gli otto qualificati dopo i playoff, non teste di serie. I sorteggi hanno dato vita alla sfida Vitesse-Roma, ma Leicester-Rennes e Marsiglia-Basilea si preannunciano come due delle sfide più interessanti in programma. Ecco tutti gli abbinamenti.

Marsiglia-Basilea

Leicester-Rennes

PAOK-Gent

Vitesse-Roma

PSV-Copenhagen

Slavia Praga-LASK

Bodo/Glimt-AZ Alkmaar

Partizan-Feyenoord