Coronavirus, bollettino 25 febbraio: 40.948 casi, 193 i morti

Coronavirus, bollettino 25 febbraio: i dati delle ultime 24 ore diffusi dal consueto report del Ministero della Salute

Ulteriori miglioramenti nei dati sull’andamento dell’epidemia di coronavirus nel nostro paese. Sono ancora 40.948 i nuovi casi, come da bollettino diffuso da Ministero della Salute e Protezione Civile, ma il trend si conferma in discesa come nelle ultime settimane. Il numero di contagi più rilevante nel Lazio (5.029) e in Lombardia (4.599). 193 le vittime, che fanno salire il totale a 154.206.

I guariti delle ultime 24 ore sono 65.180, facendo scendere così gli attuali positivi di 23.304 unità (totale a 1.175.924). Ancora in calo anche i ricoveri ospedalieri (-419 rispetto a ieri, oggi sono 11.706) e le terapie intensive (-40, oggi 799, con 58 nuovi ingressi).