I consigli al Fantacalcio per la ventisettesima giornata di Serie A

Chi schierare al fantacalcio, alla ventisettesima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A e le probabili formazioni

La Serie A torna in campo con la ventisettesima giornata. Si parte subito forte con il Milan che ospita l’Udinese. Subito dopo toccherà all’Inter, sfida al Marassi, il Genoa. Sabato la Juve farà visita all’Empoli. Domenica sera sarà la volta di Lazio-Napoli ma il turno andrà in archivio solo lunedì, con Atalanta-Sampdoria.

Fantacalcio, i consigli per la 27esima giornata

MILAN-UDINESE venerdì ore 18:45

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Pereyra, Walace, Arslan, Udogie; Deulofeu, Beto.

Hot: Leao ha il piede caldo. Sì a Giroud e Deulofeu

Not: Walace difficilmente porterà bonus

Sorpresa: Rilanciate Brahim Diaz, può essere la sua partita

GENOA-INTER venerdì ore 21:00

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vasquez, Cambiaso; Sturaro, Rovella; Gudmundsson, Amiri, Yeboah; Destro.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

Hot: Lautaro ha voglia di riscatto! Perisic e Amiri due buone idee

Not: Hefti può soffrire parecchio

Sorpresa: Rovella può tirar il coniglio dal cilindro

SALERNITANA-BOLOGNA sabato ore 15:00

SALERNITANA (4-3-1-2): Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; L. Coulibaly, Ederson, Obi; Verdi; Djuric, Bonazzoli.

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Bonifazi, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic, Barrow.

Hot: Arnautovic sta bene! Verdi per il classico gol dell’ex

Not: Soriano al fantacalcio non funziona più

Sorpresa: Fazio può metterci la testa su corner

EMPOLI-JUVENTUS sabato ore 18:00

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Pinamonti.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Locatelli, De Sciglio; Vlahovic, Morata.

Hot: Vlahovic non si discute! Ci piace De Sciglio. Bajrami si può mettere

Not: Romagnoli è quello che soffrirà di più

Sorpresa: Cutrone sa come segnare alle grandi squadre

SASSUOLO-FIORENTINA sabato ore 20:45

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Traoré; Berardi, Scamacca, Raspadori.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Piatek, Sottil.

Hot: Scamacca-Piatek sfida a suon di gol! Berardi si mette sempre

Not: Attenzione ai malus con Igor

Sorpresa: Frattesi per un gol che manca da tempo

TORINO-CAGLIARI domenica ore 12.30

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Brekalo, Pobega; Belotti.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro.

Hot: Belotti vuole continuare a segnare. Pereiro è in grande forma

Not: Dalbert ha il cartellino facile

Sorpresa: Pobega potrebbe tornare al bonus

VERONA-VENEZIA domenica ore 15

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Retsos, Ceccherini, Sutalo; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

VENEZIA (3-4-3): Romero; Caldara, Svoboda, Ceccaroni; Crnigoj, Ampadu, Cuisance, Haps; Aramu, Henry, Okereke.

Hot: Caprari è ormai un top al Fantacalcio! Henry in trasferta può incidere

Not: Retsos non ha avuto tanto minutaggio

Sorpresa: Simeone ritroverà la via del gol?

SPEZIA-ROMA domenica ore 18

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kiwior, Sala; Gyasi, Maggiore, Verde; Nzola.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Pellegrini, Vina; Zaniolo, Abraham.

Hot: Verde è in buona forma. Abraham per il riscatto giallorosso

Not: Vina non ci fa impazzire

Sorpresa: Cristante in trasferta può far bene

LAZIO-NAPOLI domenica ore 20.45

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Hot: Milinkovic-Savic si esalta nei big match. Bene Insigne

Not: Demme non ha il bonus nel sangue

Sorpresa: Zaccagni è in ottima forma

ATALANTA-SAMPDORIA lunedì ore 20.45

ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Zappacosta, de Roon, Toloi, Pezzella; Freuler, Koopmeiners; Malinovskyi, Pessina, Boga; Pasalic.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Conti, Ferrari, Colley, Murru; Ekdal, Rincon, Thorsby; Sabiri; Quagliarella, Caputo.

Hot: Senza punte, Pasalic diventa fondamentale. Colley sta giocando alla grande

Not: Rincon riceve troppi cartellini

Sorpresa: Koopmeiners vuole la rete