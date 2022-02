Champions League, finale a Parigi | Torna il CeferinOut

Champions League, la decisione di far disputare la finale a Parigi scatena ancora una volta le critiche: ritorna in auge il CeferinOut

La notizia del giorno, dal punto di vista calcistico, è certamente lo spostamento della sede della finale di Champions League. Il 28 maggio, l’atto conclusivo della principale competizione continentale per club non si terrà come originariamente previsto a San Pietroburgo, ma a Parigi.

Una decisione, quella comunicata stamattina dall’Uefa dopo la riunione d’urgenza del Comitato Esecutivo, che appariva nell’aria, vista la delicata situazione internazionale del momento, legata al conflitto in corso tra Russia e Ucraina. Ma se lo spostamento di sede ce lo si aspettava, a generare numerose polemiche sui social è stata la scelta del nuovo stadio che dovrà ospitare la finale, lo Stade de France a Parigi. Una scelta che in molti come minimo reputano poco opportuna e che nasconderebbe altre valutazioni.

Champions League, Ceferin di nuovo nel mirino | Ironia social: “La vittoria del calcio del popolo”

Nel fuoco delle polemiche finisce ancora una volta Aleksandr Ceferin, presidente dell’Uefa, che secondo molti, con questa mossa, intenderebbe ‘favorire’ nella corsa Champions il Psg, società che lo ha appoggiato apertamente lo scorso anno quando è scoppiata la tempesta Superlega. Un favoritismo che, applicato a una società che ha speso cifre stratosferiche sul mercato, fa tornare alla mente le dichiarazioni dello scorso anno sulla difesa del ‘calcio del popolo’ e inevitabilmente scatena l’ironia amara di Twitter. I buoni rapporti tra Ceferin e Al-Khelaifi sono del resto buoni e non appare strano, a diversi commentatori, che la scelta sia ricaduta proprio su Parigi, “una città a caso“. “Bisognerebbe spiegare a Ceferin il significato di ‘Parigi val bene una messa’“, scrive qualcun altro. Di sicuro, le polemiche sono destinate a durare piuttosto a lungo.

Ufficiale: La finale di Champions League si giocherà a Parigi.

