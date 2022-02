Dusan Vlahovic non è riuscito per il momento a risolvere tutti i problemi della Juventus di Allegri. Serve un nuovo top player alla ‘Vecchia Signora’ per la prossima estate

Non basta il solo Dusan Vlahovic alla Juventus di Massimiliano Allegri. Il fiore all’occhiello dell’ultimo mercato invernale non è riuscito per momento a risolvere tutti i problemi della ‘Vecchia Signora’.

Il gol lampo – da record – sul campo del Villarreal al battesimo in Europa, non è bastato infatti ai bianconeri per espugnare il campo degli spagnoli nel primo round degli ottavi di Champions League. Qualificazione ancora in bilico e soliti limiti riscontrati dalla Juventus sul piano del gioco e nel creare occasioni sulla trequarti avversaria.

Allegri avrà urgente bisogno la prossima estate di un top player in mediana, di un Vlahovic versione centrocampista per fare il salto di qualità in un reparto sempre più in sofferenza e sicuramente non all’altezza delle altre big d’Europa. Il sogno proibito del mister livornese rimane Sergej Milinkovic-Savic, pupillo da sempre del ‘Conte Max’. Allegri avrebbe voluto il serbo già nel primo ciclo vincente sulla panchina della Continassa, in particolare dopo la partenza di Pogba.

Calciomercato Juventus, Milinkovic-Savic sogno proibito di Allegri: gli scenari

Non sarà comunque facile strappare e trovare un accordo di massima con la Lazio del patron Lotito, che in caso d’apertura valuterebbe il suo gioiello almeno 60-70 milioni di euro. Senza dimenticare la concorrenza dall’estero di corazzate del calibro di Real Madrid, Paris Saint-Germain e Manchester United. L’ingaggio di Milinkovic non sarebbe invece un problema, con la dirigenza juventina che andrebbe a raddoppiare l’attuale stipendio da circa 3 milioni di euro che il giocatore classe ’95 guadagna attualmente fino al 2024.

Milinkovic-Savic a Torino raggiungerebbe l’amico e connazionale Vlahovic, per un tandem tutto in salsa serba in grado di trascinare la Juventus verso nuovi successi in Italia e sul palcoscenico internazionale. Il profilo che idealmente manca nello scacchiere tattico di Allegri e che in termini di qualità e fisicità assicurerebbe quel cambio di marcia necessario ai bianconeri per tornare al vertice. Il centrocampista serbo sta sciorinando un’altra stagione da protagonista alla Lazio, con 8 reti e 9 assist collezionati a momento sotto la gestione Sarri. Un ‘Sergente’ per Allegri per aiutare l’amico e connazionale Vlahovic: la Juventus ha le idee chiare sul prossimo crack da consegnare al mister toscano.