Calciomercato Juventus, amico decisivo | Club rifiutato

In vista della prossima stagione, tra entrate e uscite, sono tanti i nomi in orbita Juventus che infiammano il calciomercato

I tre pareggi consecutivi contro Atalanta, Torino e Villarreal hanno affievolito gli effetti del grande entusiasmo portato in casa Juventus dagli acquisti di Vlahovic e Zakaria. Come se non bastassero i risultati, a far addensare ancora di più le nubi sui cieli della Continassa è arrivata anche l’emergenza, con i gravi infortuni occorsi a McKennie e Kaio Jorge che hanno raggiunto un’infermeria già abbastanza gremita.

Spostandoci dal campo al calciomercato. i temi più caldi in questo momento riguardano il rinnovo di Paulo Dybala e l’eventuale conferma di Alvaro Morata. In entrata, Massimiliano Allegri ha già individuato le priorità in un centrocampista di livello internazionale e in una punta d’esperienza, ma a tenere banco sono anche le voci sull’eventuale cessione di qualche big. Nei giorni scorsi, vi abbiamo parlato di un possibile rinnovo di de Ligt propedeutico ad una partenza. Il difensore olandese è, senza dubbio, uno dei pezzi più pregiati dell’argenteria bianconera e ha diversi estimatori in Europa.

Calciomercato Juventus, le ultime dalla Spagna su de Ligt

Da tempi non sospetti nel mirino di Chelsea, Manchester United, Psg e Tottenham, l’ex difensore dell’Ajax è un’ossessione di mercato del Barcellona, molto vicino al giocatore prima del suo approdo alla Juve. Una “cotta” che non è mai definitivamente passata al club catalano, dove gioca anche il suo ex compagno di squadra e amico, Frenkie de Jong. Un potenziale alleato di Laporta e Xavi? Non secondo ‘El Nacional’ che, riportando indiscrezioni dall’Olanda, disegna uno scenario incredibile.

Stando al portale iberico, infatti, il centrocampista blaugrana avrebbe sconsigliato al suo amico di scegliere il Barça. Una situazione che potrebbe rivelarsi una doppia beffa per i blaugrana, visto che nelle ultime ore il Real Madrid sarebbe prepotentemente tornando alla carica per de Ligt, valutato non meno di 80 milioni di euro dalla Juve.