Il nuovo Cristiano Ronaldo in Serie A | Tutti pazzi per lui

Gol e giocate importanti come sempre nelle gare di Champions League, torna d’attualità l’interesse per un top player

Conclusa un’altra tre giorni di coppe europee, decisamente in agrodolce per il calcio italiano. La Serie A ‘perde’ Lazio e Napoli, estromesse dall’Europa League per mano di Porto e Barcellona, avanti invece l’Atalanta che agli ottavi di finale se la vedrà con il Bayer Leverkusen. Invece, in Champions League la Juventus si giocherà allo Stadium il passaggio ai quarti di finale contro il Villarreal dopo il pari in Spagna.

La principale competizione europea, come prevedibile, nelle gare d’andata degli ottavi è tornata a regalare spettacolo e grandi talenti in mostra. Quasi tutti i verdetti ancora aperti in vista del ritorno, di certo ci sono state grandi giocate e calciatori che hanno espresso il meglio di se stessi, su cui i tifosi delle squadre di Serie A hanno naturalmente fatto un pensiero. Al momento, l’attrattività del nostro calcio per i principali campioni non è ai massimi livelli, ma le vie del mercato sono infinite.

Champions League, tutti pazzi per Joao Felix: è lui il sogno per i club italiani

Calciomercato.it ha chiesto nel suo consueto sondaggio giornaliero quale dei calciatori che si sono maggiormente segnalati nelle gare degli ultimi due giorni sarebbe preferibile ammirare in Serie A. Vince il talento portoghese dell’Atletico Madrid, Joao Felix, in gol contro il Manchester United del suo idolo Cristiano Ronaldo, con il 47,1% dei voti. Il giovane attaccante lusitano cerca di risollevare una stagione fin qui molto difficile, per lui futuro tutto da decifrare e che potrebbe anche dipendere dalla permanenza di Simeone in panchina. In seconda posizione nel sondaggio Sebastien Haller, l’attaccante ivoriano dell’Ajax, votato dal 26,5% dei partecipanti. Meno voti per lo statunitense Pulisic del Chelsea (14,7%) e per l’argentino Lo Celso (11,8%), passato a gennaio dal Tottenham al Villarreal e attuale avversario della Juventus.