CMIT TV | Speciale Europa: SEGUI la DIRETTA dalle 19!

Nuovo appuntamento su CMIT TV per lo Speciale Europa: in diretta dalle 19 alle 20.30 sul nostro canale Twitch

Nuovo appuntamento su CMIT TV, come sempre in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it, per lo speciale Europa: tutte le ultime in vista di Napoli-Barcellona e sul prossimo turno di Serie A senza perdere di vista il calciomercato e con un commento agli impegni in Champions League di Inter e Juventus.

Conduce Riccardo Meloni, affiancato dal nostro Maurizio Russo. Inoltre avremo anche Fabio Tarantino dallo stadio ‘Maradona’ di Napoli in collegamento con noi. Come ospiti ci saranno Fabrizio Biasin, Malu Mpasinkatu, Fabio Bergomi e Tommaso Cherubini.