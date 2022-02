Donnarumma, la presa di posizione è chiara: “Sarebbe ingiusto”

Il ballottaggio tra Keylor Navas e Donnarumma continua e per l’italiano arriva un avviso: “Sarebbe ingiusto”

Il Paris Saint-Germain si avvicina al ritorno degli ottavi di finale contro il Real Madrid. L’appuntamento è tra due settimane con i parigini che partono dall’1-0 dell’andata quando Pochettino scelse Donnarumma per difendere la porta.

Ora c’è curiosità per capire quel che accadrà in Spagna con la perfetta alternanza scelta da Pochettino che dovrebbe spingere a schierare Keylor Navas. L’ex di turno però è reduce da una prestazione non soddisfacente contro il Nantes e in molti vorrebbero una investitura definitiva per Donnarumma.

Non la pensa così Jerome Alonzo, ex estremo difensore del Psg, che caldeggia la scelta Keylor Navas in un’intervista a ‘Le Parisien’: “Per la gara di Madrid scelgo Keylor Navas per la stagione fatta, il lavoro svolto e per l’alternanza voluta: troverei ingiusto che per l’errore contro il Nantes non giocasse”.

Una presa di posizione netta che però non significa bocciatura per Donnarumma, anzi: “Da inizio stagione abbiamo sentito che Donnarumma sarebbe stato più protetto. Per il suo status, per il lungo contratto, per gli Europei vinti. Sappiamo bene che se un giorno Pochettino dovesse decidere, Keylor Navas brinderà ai primi errori, sa bene che non gli sarà perdonato nulla”.

Ballottaggio Keylor Navas-Donnarumma, Alonzo ‘salva’ Pochettino

In tutto questo l’ex portiere del Psg è netto nel difendere la scelta fatta da Pochettino sull’alternare i due portieri: “Si può incolpare per il gioco, non per questa alternanza. Aveva uno dei portieri migliori al mondo che stava facendo bene, non ha voluto lui Donnarumma. Ciò che ha fatto finora è stato buono, sportivamente e umanamente. Molto, molto buono e anche inaspettato”.