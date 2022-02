Le dichiarazioni di Luciano Spalletti, al termine del match di Europa League, Napoli-Barcellona. Il commento sul pesante ko

Finisce il cammino del Napoli in Europa League. La squadra di Luciano Spalletti è stata sconfitta dal Barcellona, con un netto 4 a 2. Ora, inevitabilmente, testa al campionato.

Il tecnico degli azzurri, al termine della partita, ha così commentato il ko contro i blaugrana: “Ci dispiace per questo risultato – ammette ai microfoni di DAZN – Abbiamo perso la partita ma è più grande il dispiacere per non aver dato il giusto ringraziamento ai tifosi per il clima che si è creato. Ci abbiamo messo tanto per aver un clima del genere. La partita è stata condizionata da un po’ di episodi iniziali…”

Sconfitta giusta – “Bisogna essere onesti, loro hanno sbagliato molto meno di noi, in fase di costruzione. Gol su corner? Non si sono capiti e si è preso il contropiede. Si sarebbe potuto fare fallo ma non ci siamo riusciti…”

Guerra in Ucraina – “Non sono un politico e non sono un esperto, da cittadino dico che la vita delle persone è uguale per chiunque. Non si può accettare di essere uccisi nella propria casa”