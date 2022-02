Lazio-Porto, Sarri: “Ora potremmo allenarci un po’. Var? Sto con Gasperini”

Le dichiarazioni di mister Maurizio Sarri al termine di Lazio-Porto. Ecco le sue parole

La Lazio è fuori dall‘Europa League. il tecnico dei biancocelesti ha commentato l’eliminazione della sua squadra, per mano del Porto:

“Abbiamo fatto una buona partita, ci lascia però l’amaro in bocca, potevamo centrare la qualificazione – afferma il mister ai microfoni di Sky Sport -. Bisognava pareggiare 6-7 minuti prima per portare a casa i supplementari. Ci sono un po’ di rimpianti, ma sapevamo di incontrare una squadra forte che ha fatto fuori Milan e Juve. La squadra è in crescita e c’è di positivo la prestazione. Ora potremmo allenarci un po’”.

Testa al Napoli – “Cercheremo di arrivare carichi dal punto di vista mentale. L’aspetto fisico lo considero secondario. Diventare una squadra ancor più solida è difficile, nell’uno contro abbiamo i numeri peggiori di tutte le squadre di Serie A“.

Sarri contro il VAR – “Penso che sia il primo caso in cui una simulazione si trasforma poi in rigore – afferma il mister a Lazio Style Channel – Ero lì io quando l’arbitro ha rivisto al Var, non si può decretare il rigore su un fermo-immagine. Ha ragione Gasperini, facciamo il tifo affinché blocchino il Var”.