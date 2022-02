Pagelle e tabellino di Lazio-Porto con la squadra di Sarri che non va oltre il pareggio e viene eliminata dall’Europa League

LAZIO

Strakosha 6 – Intuisce il calcio di rigore di Taremi, si esalta in tre occasioni nella ripresa. Le respinte lasciano a desiderare.

Marusic 5,5 – Si vede meno nella ripresa, non ha colpe sulle reti. Corre tanto.

Luiz Felipe 6 – Rispetto all’andata non commette gravi ingenuità. In ripresa.

Patric 6 – Attento e sicuro anche in fase di impostazione. Risorsa.

Radu 6 – Si fa ammonire ad inizio match. Propositivo ed esperto. Dal 54’ Hysaj 4,5 – Sbaglia il disimpegno che porta al vantaggio avversario. Deludente.

Milinkovic-Savic 6,5 – L’unica macchia di un’ottima prova è il calcio di rigore causato in favore del Porto.

Lucas Leiva 6 – Fa il suo, qualche volta impreciso. Cala nella ripresa. Dal 54’ Cataldi 6 – Entra bene, si fa ammonire per proteste. Attivo:

Luis Alberto 6,5 – Più volte vicino al gol, coglie un clamoroso incrocio dei pali.

Felipe Anderson 6 – Salta più volte l’uomo nel primo tempo con giocate sopraffine. Poi sparisce.

Immobile 7 – ll primo glielo annullano, il secondo no: torna al gol all’Olimpico, ma non basta. Bomber.

Pedro 5 – Recupera in extremis per la partita. Ci mette la solita qualità, ma non incide. Dal 71’ Raul Moro 5 – Qualche guizzo, ma non incide.

All. Sarri 6 – La sua Lazio in emergenza d formazione gioca bene ed è in partita fino al gol di Uribe. Onora l’impegno di coppa.

PORTO

Diogo Costa 6 – Sul gol di Immobile copre male il suo palo. Nel secondo tempo si supera.

Bruno Costa 6 – Salva un gol fatto su conclusione di Luis Alberto.

Mbemba 7 – Molto bravo in fase di palleggio, il migliore della retroguardia.

Pepe 5,5 – Bruciato da Immobile in velocità in occasione dell’1-0. Arcigno.

Zaidu 6 – Molto bravo quando si propone, soffre maledettamente Felipe Anderson.

Vitinha 6,5 – tutti i palloni passano da lui, difficilmente perde la sfera. Un faro per Conceiçao. Dal 78’ Grujic sv

Otavio 7 – Prova a dare sostanza in mezzo al campo. Scalda i guanti a Strakosha nella ripresa

Uribe 7 – Partita in ombra fino al 67’, finché non segna il gol del sorpasso. Intermittente.

Taremi 7 – Si procura un calcio di rigore, poi batte Strakosha dagli undici metri. Splendido l’assist dell’1-2. Dal 78’ Evanilson sv

Toni Martínez 5,5 – Totalmente assente nel primo tempo, un cross pericoloso il suo unico guizzo. Dal 56’ Galeno 6,5 – La sua velocità crea difficoltà alla retroguardia della Lazio.

Pepê 5,5 – Si divora un gol di testa in avvio di ripresa. Dal 69’ Joao Mario 6 – Presenza.

All. Conceiçao 6 – Parte male, con la difesa troppo larga. Gli episodi e la qualità dei singoli gli regalano il pass per gli Ottavi. Veterano.

Arbitro Aytekin 6 – Concede un calcio di rigore al Porto. Il contatto di Milinkovic sull’avversario, anche se minimo e forse cercato, comunque c’è.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp. Reina, Furlanetto, Akpa-Akpro, Cabral, Kamenovic, Romero, Hysaj, Moro, André Anderson, Cataldi, Acerbi, Basic. All. Sarri.

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Bruno Costa, Mbemba, Pepe, Zaidu; Vitinha, Otavio, Uribe; Taremi, Toni Martínez, Pepê. A disp. Marchesin, Fabio Cardoso, Marcano, Francisco Conceiçao, Galeno, Grujic, Joao Mario, Evanilson, Ruben Semedo, Antunes Eustaquio, Fabio Vieira, Gonçalo Borges. All. Conceiçao.

ARBITRO: Aytekin (Germania)

Ammoniti: 4′ Radu, 45’+2′ Zaidu, 76′ Cataldi, 77′ Luis Alberto, 79′ Otavio