Conflitto Russia-Ucraina: De Zerbi bloccato a Kiev con staff e squadra

Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, non può far ritorno al momento in Italia: l’ex Sassuolo bloccato in un hotel di Kiev

L’attacco della Russia all’Ucraina ha evidentemente dei risvolti anche sullo sport e sul calcio, con il massimo campionato ucraino sospeso dalla Federazione.

Implicazioni e ore di angoscia anche per Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk. L’ex mister del Sassuolo e il suo staff non possono far ritornare in Italia e al momento sono bloccati in un hotel della capitale Kiev, insieme a tutta la squadra.

Lo Shakhtar era tornato in Ucraina nelle ultime ore dopo il ritiro in Turchia, in previsione della ripresa del campionato fissata per domani prima dello stop successivo al conflitto. Insieme a De Zerbi ci sono altri otto membri del suo staff, adesso in attesa di evoluzioni visto il conflitto in atto. Lo Shakhtar nel weekend era atteso dalla trasferta in casa del Metalist Kharkiv.