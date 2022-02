Diretta Lazio-Porto | Formazioni ufficiali e cronaca live

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Lazio-Porto, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League

Dopo la sconfitta dell’andata, la Lazio ospita questa sera il Porto nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Senza la regola del gol in trasferta, la squadra capitolina ha l’obbligo di vincere con due gol di scarto per vedere il proprio nome nell’urna del sorteggio di Nyon in programma domani.

Una sfida fondamentale, per la quale Maurizio Sarri ha chiamato a raccolta tutti, convocando anche Francesco Acerbi, Ciro Immobile e Pedro. Buone notizie, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo, visto che l’attacco dovrà fare a meno dello squalificato Zaccagni. Rispetto alla gara vinta all’andata in rimonta, il grande ex Sergio Conceiçao ha deciso di non stravolgere la formazione iniziale. Quella di questa sera, sarà il quarto scontro diretto tra le due squadre. I precedenti arridono ai lusitani, con due vittorie in Portogallo e un pareggio nella Capitale. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Lazio-Porto

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Bruno Costa, Pepe, Mbemba, Zaidu; Otavio, Uribe, Vitinha, Pepe; Taremi, Martinez. All. Sergio Conceiçao.