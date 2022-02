DIRETTA Europa League, Napoli-Barcellona | Le formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra il Napoli di Spalletti e il Barcellona di Xavi in tempo reale

Il Napoli ospita il Barcellona in una partita valida come ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra due delle squadre favorite alle conquista del titolo.

Da un lato gli azzurri di Spalletti sperano di sfruttare il fattore campo dopo l’1-1 dell’andata di una settimana fa in terra catalana per vincere ed accedere agli ottavi. Dall’altro i blaugrana di Xavi vogliono ottenere un successo per evitare un’altra eliminazione dopo quella dalla Champions. In caso di parità al 90esimo con qualsiasi risultato si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Maradona’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Napoli-Barcellona

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Araujo, Jordi Alba; Pedri, Busquets, de Jong; Traoré, Aubameyang, Ferran Torres. All. Xavi